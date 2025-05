Der Haushaltsproduktehersteller Leifheit (DE0006464506) zeigt sich im ersten Quartal 2025 solide trotz herausfordernder Marktbedingungen. Während der Konzernumsatz leicht um 3,3 Prozent auf 63,7 Millionen Euro zurückging, konnte der Haushaltsexperte mit einer deutlich gesteigerten Bruttomarge von 45,6 Prozent aufwarten - ein Plus von 0,9 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Deutschlandgeschäft als Lichtblick

Bemerkenswert ist die starke Performance im Heimatmarkt: In Deutschland steigerte Leifheit den Umsatz um beeindruckende 12,9 Prozent auf 27,4 Millionen Euro. Dieser Erfolg konnte die schwächere Entwicklung in anderen Regionen teilweise ausgleichen. In Zentraleuropa sank der Umsatz auf 26,7 Millionen Euro (Vorjahr: 30,5 Millionen Euro), in Osteuropa auf 8,7 Millionen Euro (Vorjahr: 9,3 Millionen Euro).

