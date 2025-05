© Foto: Barrick Gold Corporation

Der kanadische Goldproduzent Barrick Gold konnte vom steigenden Goldpreis und der Erweiterung seiner Kapazitäten profitieren. Am Mittwoch legte der Miner seine Geschäftszahlen vor!Der Rohstoffriese Barrick Gold meldet kräftigen Fortschritt bei seiner Langfriststrategie und treibt sein globales Portfolio an Top-Gold- und Kupferprojekten spürbar voran - das geht aus der Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch hervor. Der Gewinn je Aktie stieg im Jahresvergleich um 59 Prozent auf 0,27?US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 84 Prozent auf 0,35?US-Dollar zu. Damit liegt der Gewinn in diesem Quartal über den Schätzungen der Analysten, die mit einem Gewinn im Durchschnitt von 0,30 …