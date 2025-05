Paris/London/Zürich - Die europäischen Börsen haben Mittwoch leicht nachgegeben. Anleger hielten sich zurück vor geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed am Abend. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 verlor am Mittag 0,32 Prozent auf 5.246,32 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gab der Schweizer SMI um 0,67 Prozent auf 12.148,78 Punkte nach, während der britische FTSE 100 nach der Feiertagspause am Vortag um 0,32 Prozent auf 8.570,00 Punkte sank. ...

