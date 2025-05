NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das erste Quartal habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Tom Narayan am Mittwoch. Trotz bestätigter Jahresziele bedürfe es mehr Einblick in die Zollbelastungen, den er sich von der Telefonkonferenz erhoffe./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 03:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 03:39 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003