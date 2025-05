Wien (www.fondscheck.de) - AXA IM hat Gordon Happell zum Portfoliomanager innerhalb des Global-Equity-Teams ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Von London aus berichte er an Dominic Byrne, Head of Global Equities bei AXA IM Core. Der Schwerpunkt von Happells Tätigkeit solle auf dem US-Aktienmarkt liegen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heiße. ...

