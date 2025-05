Noch vor dem offiziellen Termin am 8. Mai hat die Allianz das Redemanuskript von Vorstandschef Oliver Bäte zur diesjährigen Hauptversammlung veröffentlicht. Die Botschaft ist klar: Der Versicherungsriese ist bestens aufgestellt und blickt selbstbewusst und ehrgeizig in die Zukunft.2024 markierte ein historisches Jahr für die Allianz. Der Umsatz erreichte rund 180 Milliarden Euro, das operative Ergebnis stieg auf 16 Milliarden Euro - beides Rekorde. Auch an der Börse glänzte der Konzern: Die Aktie ...

