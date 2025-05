© Foto: David Zalubowski/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Nvidia-CEO Jensen Huang warnt, dass man durch US-Beschränkungen den Zugang zu einem 50-Milliarden-Dollar-Markt in China verliere - und mit ihm Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und technologischen Einfluss.Nvidia-CEO Jensen Huang sieht in China einen riesigen Markt für KI-Chips - und warnt eindringlich vor den Folgen US-amerikanischer Exportbeschränkungen. "Es wäre ein enormer Verlust, wenn wir als amerikanisches Unternehmen diesen Markt nicht bedienen könnten", sagte er in einem Interview mit CNBC. Huang schätzt, dass der chinesische KI-Markt in den kommenden Jahren ein Volumen von 50 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. "Fünfzig Milliarden US-Dollar sind wie Boeing - nicht ein Flugzeug, …