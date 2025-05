USD/JPY kämpft damit, seine Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten, und scheitert an einem wichtigen Widerstand. Es besteht das Risiko eines tieferen Pullbacks in Richtung 140 und darunter, so die Devisenanalysten der Société Générale. Abwärtstrend könnte sich ausweiten "Der Aufwärtstrend von USD/JPY blieb bisher unter der Hürde von 146,50, dem März-Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...