Decisions from JLT Mobile Computers ABs (publ) Annual General Meeting Wednesday May 7th , 2025 (Swedish only)

Växjö, Sverige, 7:e maj 2025 * * * JLT Mobile Computers, informerar att årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ) hölls onsdagen den 7e maj 2025 i Växjö där följande huvudsakliga beslut fattades.

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2024.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blomberg, Jan Sjöwall, Jessica Svenmar, Per Ädelroth och Karl Hill samt nyvaldes Tommy Svensson. Stämman beslutade att omvälja Ola Blomberg till styrelseordförande. Beslutades att ha en revisor utan suppleanter. Luminor Revision AB omvaldes som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska utgå med totalt 700 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 100 000 kronor vardera. Årsstämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 2 871 200 aktier, vilket motsvarar 10 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

