FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach Quartalszahlen von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe ein insgesamt solides Zahlenwerk präsentiert, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entgegen den vorsichtigen Ausblicken der Konkurrenz hätten die Münchener zudem ihre Jahresziele trotz der Zollbelastungen bestätigt. Er hingegen habe seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 gesenkt./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 15:12 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003