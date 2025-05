Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheit mit Fokus auf den Menschen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass QKS Group das Unternehmen Verimatrix zum Technologieführer 2025 im Rahmen der SPARK Matrix: In-App Protection, 2025 ernannte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250507245409/de/

Verimatrix positioned as a Leader in the 2025 SPARK Matrix for In-App Protection by QKS Group. Verimatrix has been recognized for its comprehensive in-app protection capabilities, earning strong ratings across both Technology Excellence and Customer Impact in the latest SPARK Matrix. The company has also been named an Ace Performer a recognition given to vendors that demonstrate revenue growth potential, partnership strategy, and customer acquisition-all evaluated over the last one-year period or since the previous SPARK Matrix assessment. The QKS Group SPARK Matrix provides competitive analysis ranking of the leading In-App Protection vendors. For more information about Verimatrix, visit: https://www.verimatrix.com. SPARK MatrixTM: In-App Protection, Q1 2025: https://qksgroup.com/market-research/spark-matrix-in-app-protection-q1-2025-8413