Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Lösungen für die moderne vernetzte Welt mit menschenzentrierter Sicherheit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Intellyx Digital Innovator Award 2025 gewonnen hat. Die renommierte Auszeichnung würdigt die Innovation von Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) und unterstreicht die einzigartigen Abwehrtechniken der Lösung, darunter Code-Verschleierung, Manipulationsschutz und Umgebungsprüfungen, die mobile Apps schützen, Bedrohungen erkennen und effektiv darauf reagieren.

Verimatrix XTD stattet einige der weltweit führenden Marken für mobile Apps kontinuierlich mit den neuesten Sicherheitstechnologien aus, um ihr app-zentriertes Geschäft konsequent zu schützen. Es ist die Sicherheitslösung der Wahl für Unternehmen, die wichtige mobile Apps proaktiv vor den vielfältigen Bedrohungen von heute schützen möchten, darunter Supply-Chain-Angriffe, Bildschirmüberlagerungen, Umverpackung von Anwendungen, illegale Änderungen oder Manipulationen, Man-in-the-Device-Angriffe und vieles mehr. Die fortschrittlichen Verschleierungstechniken von XTD sowie seine Funktionen zur Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen mithilfe von KI/ML machen XTD zu einer Unternehmenslösung, die ihresgleichen sucht.

"Die Auszeichnung mit dem Intellyx Digital Innovator Award ist eine große Ehre und unterstreicht, wie Verimatrix XTD dazu beiträgt, die Möglichkeiten der Sicherheit für mobile Apps neu zu definieren", sagte Jon Samsel, Leiter des Bereichs Cybersecurity Business und Global Marketing bei Verimatrix. "Sie ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement unseres Teams für Innovation und unseren Anspruch, in einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft immer einen Schritt voraus zu sein."

"Wir waren an Verimatrix interessiert, weil das Unternehmen eine einzigartige Perspektive auf die App-Bereitstellungspipeline im Bereich der Erkennung und Bekämpfung mobiler Bedrohungen bietet", so Jason English, Director und Principal Analyst bei Intellyx. "Um Zero-Trust-Sicherheitspraktiken für mobile Apps wirklich umzusetzen, sollte man davon ausgehen, dass jeder Eintrag in einem App Store ständig von Bots und Code-Inspektoren überwacht wird und dass jede Installation der App auf einem gerooteten Gerät unter der Kontrolle eines Hackers erfolgen könnte."

Ein Whitepaper von Intellyx mit dem Titel "Understanding the Four Quadrants of Mobile App Security" (Die vier Quadranten der Sicherheit mobiler Apps verstehen) steht zum Download bereit unter: https://intellyx.com/2025/04/29/whitepaper-understanding-the-four-quadrants-of-mobile-app-security/

Weitere Informationen zur Auszeichnung und zu den anderen Preisträgern dieser Gruppe finden Sie unter www.intellyx.com oder auf der Seite zu den Intellyx Digital Innovator Awards 2025.

Über Intellyx

Intellyx ist das erste und einzige Unternehmen für Branchenanalyse, Beratung und Schulung, das sich auf die kundenorientierte, technologiegestützte digitale Transformation von Unternehmen konzentriert. Mit unserem breiten Fokus auf Technologien, der alle Bereiche der Unternehmens-IT von Mainframes bis zur Cloud, von Prozessautomatisierung bis zur künstlichen Intelligenz abdeckt, ermöglichen wir Führungskräften und IT-Experten, disruptive Trends zu erkennen und zu verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.intellyx.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250616992818/de/

Contacts:

Verimatrix-Investorenkontakte:

Jean-François Labadie, Chief Financial Officer

finance@verimatrix.com

SEITOSEI.ACTIFIN

Michael Scholze

Michael.scholze@seitosei-actifin.com

Verimatrix-Medienkontakte:

Matthew Zintel

matthew.zintel@zintelpr.com