Wacker Neuson Group: Erstes Quartal 2025 noch geprägt von schwacher Marktnachfrage 2024 - zunehmende Auftragseingänge stimmen positiv für Gesamtjahr 2025 Konzernumsatz sank im Q1/2025 im Vergleich zu Vorjahr um 16,8 Prozent auf 493,5 Mio. Euro

EBIT-Marge erreichte wie erwartet mit 2,5 Prozent das Niveau des Vorquartals

Abwärtstrend bei Net Working Capital setzte sich weiter fort

Prognose 2025 unverändert bestätigt: zunehmende Auftragseingänge seit Jahresanfang und Impulse der Bauma 2025 stimmen positiv für weiteren Jahresverlauf München, 8. Mai 2025 - Die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 waren wie erwartet weiterhin von der schwachen Nachfrage insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2024 geprägt. Die vollen Händlerlager und der rückläufige Auftragseingang aus dem Vorjahr wirkten sich auch zu Jahresbeginn noch spürbar auf Umsatz und Ergebnis aus. Seit dem Jahreswechsel zeichnete sich jedoch eine sukzessive Belebung der Auftragseingänge ab, die auf eine schrittweise Stabilisierung der Nachfrage in den wichtigsten Märkten hindeutet. Zusätzliche positive Impulse lieferte die Anfang April stattgefundene Bauma 2025, die mit innovativen Lösungen und einer hohen Besucherzahl wichtige Signale für einen Aufschwung in der Baubranche setzte. Damit sind aus Sicht der Wacker Neuson Group die Weichen für eine nachhaltige Trendwende im weiteren Jahresverlauf gestellt. Der Umsatz ist im Jahresvergleich um 16,8 Prozent auf 493,5 Mio. Euro (Q1/2024: 593,1 Mio. Euro) gesunken, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei 12,1 Mio. Euro (Q1/2024: 36,9 Mio. Euro) lag. Die EBIT-Marge erreichte 2,5 Prozent (Q1/2024: 6,2 Prozent), und lag damit wie erwartet auf Niveau des Vorquartals (Q4/2024: 2,7 Prozent). Im weiteren Jahresverlauf erwartet die Wacker Neuson Group eine zunehmende Verbesserung der Umsätze und Rentabilität in den kommenden Quartalen. Die Jahresprognose wird daher bestätigt. "Nach einem erwartungsgemäß verhaltenen Start ins Jahr 2025 richten wir unseren Blick auf den weiteren Jahresverlauf. Die ersten drei Monate waren noch von der schwachen Auftragslage der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres geprägt. Doch mit einer spürbaren Belebung der Auftragseingänge seit Jahresanfang und den positiven Impulsen der Bauma 2025 sehen wir uns für die kommenden Quartale gut aufgestellt - auch in einem weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Wir gehen davon aus, dass sich Umsatz und Profitabilität im Jahresverlauf deutlich verbessern werden. Wir behalten unsere Jahres- und Langfristziele fest im Fokus und bekräftigen diese", erklärt Dr. Karl Tragl, Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson Group. Ergebnisse des ersten Quartals 2025 im Detail: Alle Regionen aufgrund schwacher Marktnachfrage rückläufig: Der Umsatz der Region Europa (EMEA) ist um 19,0 Prozent auf 372,1 Mio. Euro gesunken (Q1/2024: 459,3 Mio. Euro). In den größten Teilmärkten Deutschland, Frankreich und Vereinigtes Königreich war unverändert eine schwache Marktnachfrage zu beobachten; vereinzelte Umsatzsteigerungen waren aber in einigen nordischen Märkten festzustellen. Der Umsatz der Region Amerikas ist um 8,2 Prozent auf 110,5 Mio. Euro (Q1/2024: 120,4 Mio. Euro) gesunken. Auch die Region Asien-Pazifik ging um 18,7 Prozent zurück. Der Umsatz betrug dort 10,9 Mio. Euro (Q1/2024: 13,4 Mio. Euro). Während sich der Geschäftsbereich Kompaktmaschinen im ersten Quartal rückläufig entwickelte, konnte der Geschäftsbereich Services ein deutliches Wachstum verzeichnen. Auch der Geschäftsbereich Baugeräte verzeichnete ein Plus gegenüber Vorjahr.

Earnings Call und Webcast Am 8. Mai 2025 findet um 13:00 Uhr MESZ für institutionelle Investoren und Analysten ein Earnings Call und Webcast zur Präsentation der Geschäftszahlen Q1/2025 mit anschließender Q&A-Session statt. Eine Registrierung zur Veranstaltung ist nach Kontaktaufnahme unter ir@wackerneuson.com möglich. Ein Replay wird später auf der Website der Wacker Neuson Group zur Verfügung stehen. Kontakt: Wacker Neuson SE Peer Schlinkmann Investor Relations Preußenstraße 41 80809 München Tel. +49-(0)89-35402-1823 ir@wackerneuson.com www.wackerneusongroup.com Die vollständige Quartalsmitteilung der Wacker Neuson Group für das erste Quartal 2025 ist verfügbar unter: https://wackerneusongroup.com/investor-relations Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter:

Über die Wacker Neuson Group: Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 6.000 Mitarbeitenden. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.



