Mister Spex SE steigert EBIT um 3,0 Millionen Euro und erzielt positiven operativen Cashflow im ersten Quartal 2025



08.05.2025 / 07:29 CET/CEST

Mister Spex SE steigert EBIT um 3,0 Millionen Euro und erzielt positiven operativen Cashflow im ersten Quartal 2025 Nettoumsatz: Rückgang um 13 % gegenüber Vorjahr auf 44,7 Mio. Euro (Q1 2024: 51,1 Mio. Euro), hauptsächlich wegen Store-Schließungen, reduzierten Rabatt-Aktivitäten und ineffizientem Online-Marketing.

Rückgang um 13 % gegenüber Vorjahr auf 44,7 Mio. Euro (Q1 2024: 51,1 Mio. Euro), hauptsächlich wegen Store-Schließungen, reduzierten Rabatt-Aktivitäten und ineffizientem Online-Marketing. Store-Netzwerk Deutschland: Flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 13 %; durchschnittlicher Bestellwert (AOV) bei Korrektionsbrillen erstmals über 200 Euro

Flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 13 %; durchschnittlicher Bestellwert (AOV) bei Korrektionsbrillen erstmals über 200 Euro Bruttomarge: Anstieg um 441 Basispunkte auf 56,4 %

Anstieg um 441 Basispunkte auf 56,4 % EBIT: Verbesserung um 3,0 Mio. Euro gegenüber Vorjahr auf -6,3 Mio. Euro - erste positive Auswirkungen der Transformation

Verbesserung um 3,0 Mio. Euro gegenüber Vorjahr auf -6,3 Mio. Euro - erste positive Auswirkungen der Transformation Cashflow: Operativer Cashflow im ersten Quartal positiv bei 2,3 Mio. Euro; in Kombination mit geringeren Investitionen führt dies zu einer Verbesserung des Free Cashflows um 3,2 Mio. Euro auf -1,5 Mio. Euro

Operativer Cashflow im ersten Quartal positiv bei 2,3 Mio. Euro; in Kombination mit geringeren Investitionen führt dies zu einer Verbesserung des Free Cashflows um 3,2 Mio. Euro auf -1,5 Mio. Euro Liquidität: Solider Kassenbestand von 70 Mio. Euro sichert finanzielle Handlungsfähigkeit

Solider Kassenbestand von 70 Mio. Euro sichert finanzielle Handlungsfähigkeit Ausblick: Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt; Fokus liegt weiterhin auf Umsetzung der "SpexFocus"-Strategie und Optimierung der Bruttomarge Mister Spex SE, einer der führenden Optiker Deutschlands, hat im ersten Quartal 2025 wesentliche operative und finanzielle Fortschritte erzielt. Grundlage dafür war das im August 2024 initiierte Transformationsprogramm "SpexFocus", das auf eine nachhaltige Stärkung der Profitabilität durch die Optimierung des Store-Netzwerks, eine schlankere Kostenstruktur und eine verbesserte Margenbasis ausgerichtet ist. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13 % auf 44,7 Mio. Euro zurück - bedingt durch strategische Store-Schließungen im internationalen Geschäft und ein weiterhin verhaltenes Konsumumfeld. Trotz des Umsatzrückgangs konnte Mister Spex die Profitabilität im Berichtszeitraum deutlich verbessern.



"SpexFocus" zeigt erste Wirkung in Profitabilität und Cashflow

Die Bruttomarge verbesserte sich um 441 Basispunkte auf 56,4 %. Wesentliche Faktoren waren der wachsende Anteil von SpexPro - einer im September 2024 eingeführten Eigenmarke für Premium-Brillengläser - sowie die gezielte Reduzierung von Rabattaktionen im Rahmen von "SpexFocus". Trotz eines rückläufigen Nettoumsatzes leistete die verbesserte Bruttomarge einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung des EBIT um 3,0 Mio. Euro auf -6,3 Mio. Euro - ein klarer Hinweis auf die ersten positiven Effekte der eingeleiteten Maßnahmen.



Der operative Cashflow belief sich im ersten Quartal auf 2,3 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von -0,3 Mio. Euro - ein klarer Hinweis auf die gestiegene operative Effizienz. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit verbesserte sich um 1,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend hierfür waren geringere Investitionen, insbesondere durch den Verzicht auf neue Store-Eröffnungen sowie reduzierte Ausgaben für interne IT-Projekte. In der Folge verbesserte sich der Free Cashflow um 3,2 Mio. Euro - von -4,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf -1,5 Mio. Euro. Der Rückgang der liquiden Mittel belief sich im ersten Quartal 2025 auf -1,8 Mio. Euro gegenüber -5,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und stützt damit einen soliden Barmittelbestand von 70 Mio. Euro, der die anhaltende Liquiditäts- und Finanzstärke des Unternehmens unterstreicht.



Strategische Maßnahmen zeigen Wirkung im operativen Geschäft

Das deutsche Store-Netzwerk setzte seine positive Entwicklung im ersten Quartal 2025 fort. Der flächenbereinigte Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 %. Innerhalb der Kernkategorien legte der Umsatz mit Korrektionsbrillen in den Stores um 15 % zu, der Umsatz mit Sonnenbrillen wuchs um 6 %. Der durchschnittliche Warenkorbwert (Average Order Value, AOV) für Korrektionsbrillen erhöhte sich um 26 % und überschritt erstmals die Marke von 200 Euro. Beim AOV für Sonnenbrillen wurde ein Anstieg um 14 % verzeichnet. Die Zahl der Stores mit positivem EBIT[1] erhöhte sich deutlich auf 34 gegenüber 19 im Vorjahresquarta. Diese Entwicklungen belegen die zunehmende operative Effizienz und verbesserte Profitabilität des deutschen Offline-Geschäfts.



Das internationale Geschäft blieb im ersten Quartal 2025 weiterhin herausfordernd. Der Nettoumsatz sank im Vorjahresvergleich um 38 % - im Wesentlichen infolge der gezielten Reduzierung von Rabattaktionen im Rahmen des Transformationsprogramms "SpexFocus".



"Die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 belegen greifbare Anfangserfolge unserer Transformation", sagt Tobias Krauss, CEO von Mister Spex. "Wir haben Fortschritte bei der Stärkung unserer Kostendisziplin und der Verbesserung unserer Produktmargen erzielt. Gleichzeitig befinden wir uns noch mitten im Transformationsprozess, den wir weiterhin konsequent und mit klarem Fokus vorantreiben. Auch wenn der Weg herausfordernd bleibt, bestätigen die aktuellen Entwicklungen unsere Ausrichtung: Wir bauen Mister Spex Schritt für Schritt zu einem profitablen und zukunftsorientierten Optiker aus."



Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Mister Spex bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen bleibt konsequent auf die Umsetzung des Transformationsprogramms "SpexFocus" fokussiert und arbeitet weiterhin an der Optimierung der Bruttomarge sowie des Produktangebots.



Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds erwartet Mister Spex weitere Fortschritte auf dem Weg zu einer strukturell verbesserten Profitabilität.



Der Bericht zum ersten Quartal 2025 sowie weitere Informationen für Analysten und Investoren stehen auf der Investor-Relations-Website von Mister Spex zur Verfügung.



Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 werden am 28. August 2025 veröffentlicht. Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€

Weitere Leistungsindikatoren Q4 2025

Q4 2024 Veränderung Q4 2025 Q4 2024 Veränderung Umsatz 44.702 51.115 -13%

Aktive Kund*innen3 (in Tausend)

1.469 1.747 -16% Umsatz DE 37.548 39.499 -5%

Anzahl der Aufträge4

(in Tausend)

392 521 -25% Umsatz INT 7.155 11.616 -38%

Durch-schnittlicher Bestellwert5 (in €)

103,9 96,8 7% Brutto-

ergebnis1 25.220 26.582 -5%



Bruttomarge1 56,4% 52,0% 441 bp



EBIT2 -6.343 -9.299 -32%





Umsatzerlöse nach Produktkategorien und Segmenten. Deutschland International Gesamt In T € Q1 2025 Q1 2024 Q1 2025 Q1 2024 Q1 2025 Q1 2024 Umsatzerlöse Korrektionsbrillen 21.614 21.126 2.145 3.346 23.759 24.472 Sonnenbrillen 6.174 7.954 954 3.350 7.128 11.304 Kontaktlinsen 9.055 9.544 3.979 4.749 13.034 14.293 Produktkategorien Gesamt 36.842 38.625 7.077 11.445 43.921 50.070 Sonstige Dienstleistungen 705 874 77 171 783 1,045 Gesamt 37.548 39.499 7.155 11.616 44.702 51.115

1) Das Management definiert das Bruttoergebnis als Umsatz abzüglich Materialaufwand und die Bruttomarge als das Verhältnis von Bruttoergebnis zu Umsatz. 2)EBIT, definiert als Ergebnis vor Zinsen und Steuern nach IFRS, einschließlich Transformations- und Restrukturierungsaufwendungen sowie weiterer Einmaleffekte. 3) Kund*innen, die in den letzten 12 Monaten vor Stornierungen bestellt haben.

4) Bestellungen nach Stornierungen und nach Retouren.

5) Berechnet als Umsatz geteilt durch die Anzahl der Bestellungen nach Stornierungen und nach Retouren in den letzten zwölf Monaten.

Über Mister Spex: Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern. Investor Relations Irina Zhurba I Director of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de Corporate Communications Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com Haftungsausschuss: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung der Mister Spex SE und bergen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren, welche die Gesellschaft betreffen, wie z.B. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Veränderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und Vorschriften. Die Mister Spex SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Veröffentlichung enthält (in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte) ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Mister Spex sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2023 der Mister Spex SE, der unter https://ir.misterspex.com/ abrufbar ist. [1] EBIT inklusive Miete, exklusive zentraler Verwaltungskosten.



