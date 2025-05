EQS-News: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

Umsatzanstieg im zweiten Quartal bestätigt die erwartete geschäftliche Belebung



08.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Umsatzanstieg im zweiten Quartal bestätigt die erwartete geschäftliche Belebung. Zollauseinandersetzungen führen zu Unsicherheit in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres, zudem wirken negative Währungseffekte Q2 GJ 2025: Umsatz 3,591 Milliarden Euro, Segmentergebnis 601 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 16,7 Prozent

Ausblick Q3 GJ 2025: Bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,125 wird ein Umsatz von etwa 3,7 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei im mittleren Zehner-Prozentbereich liegen

Ausblick GJ 2025: Bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,125 (bisher 1,05) wird nun ein im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufiger Umsatz erwartet. Hierin sind mögliche negative Einflüsse infolge von Zollauseinandersetzungen pauschal berücksichtigt. Die bereinigte Bruttomarge sollte etwa 40 Prozent erreichen und die Segmentergebnis-Marge nun im mittleren Zehner-Prozentbereich liegen. Die Investitionen werden auf etwa 2,3 Milliarden Euro gesenkt. Der um Investitionen in Frontend-Gebäude bereinigte Free-Cash-Flow sollte nun etwa 1,6 Milliarden Euro betragen und der berichtete Free-Cash-Flow weiterhin einen Wert von etwa 900 Millionen Euro erreichen Neubiberg, 8. Mai 2025 - Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. März 2025 abgelaufene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt. "Infineon hat sich im zweiten Quartal gut geschlagen. Wir wären voll auf Kurs und lägen für das Geschäftsjahr im Rahmen der bisherigen Erwartungen, selbst bei einem ungünstigeren Dollarkurs von 1,125. Da unser Auftragseingang nach wie vor keinerlei Abschwächung zeigt, können wir die Auswirkungen der Zollauseinandersetzungen nur pauschal abschätzen. Hierfür haben wir einen Abschlag in Höhe von 10 Prozent des erwarteten Umsatzes im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorgenommen. Damit erwarten wir nun einen im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufigen Umsatz", sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg der Konzernumsatz auf 3.591 Millionen Euro nach 3.424 Millionen Euro im Vorquartal. Der Umsatzanstieg um 5 Prozent war die Folge besserer Nachfrage in den Segmenten Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP) und Connected Secure Systems (CSS). Im Segment Power & Sensor Systems (PSS) blieb der Umsatz praktisch konstant. in Millionen Euro Q2 GJ 25 Q1 GJ25 +/- in % Umsatzerlöse 3.591 3.424 5 Bruttomarge (in %) 38,7% 39,2% Bereinigte Bruttomarge1 (in %) 40,9% 41,1% Segmentergebnis 601 573 5 Segmentergebnis-Marge (in %) 16,7% 16,7% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 230 243 -5 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2 3 -33 Ergebnis nach Steuern 232 246 -6 in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - unverwässert2 0,18 0,18 - Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - verwässert2 0,17 0,18 -6 Bereinigtes Ergebnis je Aktie - verwässert1, 2 0,34 0,33 3

1 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com . 2 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten. Die Bruttomarge belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 38,7 Prozent nach 39,2 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge erreichte 40,9 Prozent nach 41,1 Prozent im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Das Segmentergebnis erhöhte sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 5 Prozent auf 601 Millionen Euro nach 573 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge betrug wie im Vorquartal 16,7 Prozent. Im Segmentergebnis des ersten Quartals war eine Kompensationszahlung eines Kunden in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrages enthalten. Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 minus 283 Millionen Euro nach minus 255 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen 76 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, 14 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten sowie 53 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten. Hinzu kamen sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von netto 140 Millionen Euro. Darin enthalten sind im Wesentlichen Wertberichtigungen im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf der 200-Millimeter-Produktionsanlagen in Austin (USA). Das Betriebsergebnis betrug unverändert zum Vorquartal 318 Millionen Euro. Das Finanzergebnis belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf

minus 28 Millionen Euro nach minus 17 Millionen Euro im ersten Quartal. Der Steueraufwand betrug im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 63 Millionen Euro nach 60 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten erreichte im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 230 Millionen Euro nach 243 Millionen Euro im ersten Quartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten belief sich im gerade abgeschlossenen Quartal auf 2 Millionen Euro nach 3 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis nach Steuern betrug im zweiten Quartal 232 Millionen Euro nach 246 Millionen Euro im ersten Quartal. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 wie im Vorquartal auf 0,18 Euro, das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten belief sich auf 0,17 Euro nach 0,18 Euro im Vorquartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie 3 (verwässert) stieg im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 0,34 Euro nach 0,33 Euro im ersten Quartal. Die Investitionen , vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, verminderten sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 470 Millionen Euro nach 731 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen betrugen im zweiten Quartal 483 Millionen Euro nach 487 Millionen Euro im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Der Free-Cash-Flow belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf plus 174 Millionen Euro nach minus 237 Millionen Euro im Vorquartal. Zum Ende des zweiten Quartals des laufenden Geschäftsjahres erreichte die Brutto-Cash-Position einen Wert von 1.687 Millionen Euro nach 1.957 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Die Finanzschulden beliefen sich zum 31. März 2025 auf 5.516 Millionen Euro nach 4.943 Millionen Euro zum 31. Dezember 2024. Die Netto-Cash-Position betrug somit minus 3.829 Millionen Euro nach minus 2.986 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Neben der Auszahlung der Dividende in Höhe von 455 Millionen Euro im Februar 2025 wurden im abgelaufenen Quartal eine fällige Anleihe über 500 Millionen Euro und die erste Tranche der Hybridanleihe in Höhe von 600 Millionen Euro zurückgeführt. Im Gegenzug dazu erhöhten die Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Nominalwert von 750 Millionen Euro und die Inanspruchnahme kurzfristiger Kreditlinien sowohl die Finanzschulden als auch den Finanzmittelbestand. Ausblick für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 rechnet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,125 mit einem Umsatz von etwa 3,7 Milliarden Euro. In den Segmenten GIP und PSS sollte der prozentuale Anstieg höher als im Konzerndurchschnitt ausfallen. Der Umsatz im Segment ATV sollte in etwa unverändert zum Vorquartal bleiben. Für das Segment CSS wird von einem Umsatzrückgang ausgegangen. Die Segmentergebnis-Marge wird im mittleren Zehner-Prozentbereich erwartet. Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 wird ohne Berücksichtigung der geplanten Akquisition des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell Technology, Inc., USA, ("Marvell"), insbesondere ohne Berücksichtigung der Kaufpreiszahlung, dargestellt, da die Transaktion noch den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen unterliegt. Bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,125 (zuvor 1,05) wird im Geschäftsjahr 2025 nun ein im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 leicht rückläufiger Umsatz prognostiziert (zuvor stabil bis leicht steigend). Neben der geänderten Wechselkursannahme beinhaltet die Anpassung der Prognose einen pauschal angenommenen negativen Umsatzeffekt aufgrund der Zollauseinandersetzungen in Höhe von 10 Prozent des erwarteten Umsatzes im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Ohne den Effekt der Zollauseinandersetzungen wäre die Prognose im Wesentlichen unverändert geblieben. Die bereinigte Bruttomarge sollte bei etwa 40 Prozent und die Segmentergebnis-Marge nun im mittleren Zehner-Prozentbereich liegen (zuvor mittlerer bis hoher Zehner-Prozentbereich). Für das Geschäftsjahr 2025 sind Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, in Höhe von nun etwa 2,3 Milliarden Euro geplant (zuvor 2,5 Milliarden Euro). Die Abschreibungen sollten im Geschäftsjahr 2025 nun etwa 1,9 Milliarden Euro betragen (zuvor 2,0 Milliarden Euro). Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress. Der bereinigte Free-Cash-Flow wird nun in einer Höhe von etwa 1,6 Milliarden Euro erwartet (zuvor 1,7 Milliarden Euro). Der Free-Cash-Flow sollte weiterhin etwa 900 Millionen Euro erreichen. In Bezug auf die Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoCE) wird weiterhin erwartet, dass diese voraussichtlich einen mittleren einstelligen Prozentsatz erreichen wird. 3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen. Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 befindet sich in der Quartalsinformation unter www.infineon.com . Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft. Telefonpressekonferenz und Telefonkonferenz für Analysten Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 8. Mai 2025 um 8.00 Uhr (MESZ) eine Telefonpressekonferenz durchführen. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Im Anschluss findet um 9.30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) statt. Es wird jeweils über die Entwicklung des Unternehmens im zweiten Quartal sowie über den Ausblick für das dritte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 informiert werden. Die Konferenzen werden live und als Aufzeichnung auf der Website von Infineon unter www.infineon.com/boerse verfügbar sein. Die aktuelle Q2-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/ Infineon-Finanzkalender (*vorläufig) 21.5.2025 JP Morgan European TMT Conference, London

27.5.2025 dB Access European Champions Conference, Frankfurt

29.5.2025 Cowen Annual TMT Conference, New York

3.6.2025 Bank Pekao Technology & Consumer Conference, virtuell

3. - 4.6.2025 BNP Paribas Exane CEO Conference, Paris

10.6.2025 Barclays EMEA Technology Conference, London

11.6.2025 BofA C-Suite TMT Conference, London

5.8.2025* Presseinformation zu den Ergebnissen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025

13.11.2025* Presseinformation zu den Ergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 Über Infineon Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com Follow us: X - Facebook - LinkedIn H I N W E I S Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Alle in dieser Presseinformation genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.





Kontakt:

Andre Tauber, Media Relations, Tel.: +49 89 234-23888



08.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com