SUSS setzt hohes Umsatzwachstum im ersten Quartal 2025 fort



Umsatz um 31,8 % gegenüber Vorjahr auf 123,2 Mio. € gesteigert

Bruttomarge leicht unter und EBIT-Marge leicht über den vergleichbaren Vorjahreswerten

Prognose für das Gesamtjahr 2025 trotz erhöhter Handels- und Zollrisiken bestätigt

Garching, 8. Mai 2025 - SUSS, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat heute seine Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2025 veröffentlicht und darin erneut ein hohes Umsatzwachstum vermeldet. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert von 93,5 Mio. € legte der Umsatz um 31,8 % auf 123,2 Mio. € zu. Beide Segmente trugen dazu mit Wachstumsraten von 47,0 % (Advanced Backend Solutions) bzw. 8,6 % (Photomask Solutions) bei. Ein wesentlicher Treiber war erneut die Abarbeitung von Bonder-Aufträgen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. "Wir haben das Geschäftsjahr 2025 mit viel Schwung begonnen", fasst Burkhardt Frick, CEO von SUSS, das erste Quartal zusammen. Der Auftragseingang lag mit 88,1 Mio. € zwar unter dem Vorjahreswert von 98,3 Mio. €, aber das, so Frick, "war nach dem Rekordauftragseingang im vierten Quartal 2024 inklusive einiger Aufträge, mit denen wir erst für den Anfang des Jahres 2025 gerechnet hatten, nicht überraschend."

Bei der Margenentwicklung zeigte sich im ersten Quartal 2025 ein differenziertes Bild. Die Bruttomarge erreichte einen Wert von 37,9 % und lag damit leicht unter dem vergleichbaren Vorjahreswert von 39,1 %. Ein veränderter Produkt- und Kundenmix sowie Vorbereitungen für eine deutliche Erhöhung der Produktionskapazität für UV-Projektionsscanner im Segment Advanced Backend Solutions waren die wesentlichen Gründe für die Abweichung. Die EBIT-Marge verbesserte sich unterdessen um 0,7 Prozentpunkte auf 16,6 % nach 15,9 % im ersten Quartal des Vorjahres. Das höhere Bruttoergebnis vom Umsatz und ein im Vergleich zum Umsatzwachstum unterproportionaler Anstieg der Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung ermöglichten diesen Anstieg.

Mit Blick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres sagt Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SUSS: "Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, die gesteckten Ziele für das Gesamtjahr 2025 zu erreichen." Die Prognose mit einem Umsatz in einer Bandbreite von 470 bis 510 Mio. €, einer Bruttomarge von 39 bis 41 % und einer EBIT-Marge von 15 bis 17 % wurde in der Quartalsmitteilung entsprechend bestätigt. Die Risiken für den Ausblick haben sich durch die Ankündigung weitreichender Zölle durch die US-Regierung jedoch deutlich erhöht. "Aufgrund der sehr hohen Unsicherheiten ist eine Inkraftsetzung oder sogar weitere Verschärfung der angekündigten Zölle ebenso wenig in der aktuellen Prognose berücksichtigt wie weitere deutliche Veränderungen der Währungsparitäten sowie substanzielle Projektverschiebungen oder Auftragsstornierungen", so Dr. Cornelia Ballwießer. Auch wenn Verschiebungen oder Stornierungen derzeit nicht vorliegen, spricht Burkhardt Frick von einer "Verunsicherung im Markt, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der globalen Konjunktur, die sich auf die Nachfrage nach Halbleitern auswirken kann." Frick weiter: "Wir beobachten diese Situation genau und verbessern unsere Fähigkeit, schnell und flexibel auf veränderte Umstände reagieren zu können."

Planmäßig vorangeschritten ist im bisherigen Jahresverlauf die Vorbereitung des neuen Produktionsstandorts in Zhubei, Taiwan. "Unser Vermieter hat das Gebäude offiziell zum 1. April 2025 an uns übergeben. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Standort mit Produktionsreinräumen, Lagereinrichtung sowie Büro- und Meetingflächen für unsere Zwecke auszustatten. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte wollen wir die ersten Anlagen in Zhubei bauen", so Dr. Thomas Rohe, COO von SUSS. Der bisherige Produktionsstandort in Hsinchu sowie zusätzlich angemietete, kleinere Standorte in der Umgebung sollen nach dem Umzug zum Jahresende 2025 aufgegeben werden.

Die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2025 ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com im Bereich "Investor Relations" zum Download verfügbar.



Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter suss.com .

