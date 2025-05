Zürich - Die Zurich-Gruppe bleibt im Geschäft mit Nichtlebensversicherungen im Wachstumsmodus. Der Konzern hat da im ersten Quartal 2025 auch dank anhaltend steigender Preise weiter an Grösse gewonnen. Im Neugeschäft der Lebensversicherung legte die Zurich stark zu. In der Schaden- und Unfallversicherung nahm die Zurich Bruttoprämien im Umfang von 13,3 Milliarden US-Dollar ein, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hiess. Das entsprach verglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...