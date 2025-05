EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Nynomic AG: Verhaltener Jahresauftakt im Rahmen der Erwartungen / Ausblick für 2025 bekräftigt



08.05.2025 / 12:10 CET/CEST

Nynomic AG: Verhaltener Jahresauftakt im Rahmen der Erwartungen / Ausblick für 2025 bekräftigt

Wedel (Holst.), 08.05.2025 Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das erste Quartal 2025 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern): In den ersten drei Monaten 2025 belief sich der konzernweite Umsatz auf ca. Mio. EUR 20,6 (Mio. EUR 23,0; -10%). Das EBIT des ersten Quartals betrug ca. Mio. EUR -0,9 (Mio. EUR 1,6; -156%). Zum 31.03.2025 lag der hochwertige Auftragsbestand bei ca. Mio. EUR 45,2 (Mio. EUR 59,6; -24%). Der Auftragsbestand ist weiterhin auf einem soliden Niveau und bietet eine aussagekräftige Grundlage für den Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf. Das erste Quartal war, wie erwartet, weiterhin geprägt von einem anhaltend herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld und einer durch geopolitische sowie makroökonomische Unsicherheiten verursachten erhöhten Marktvolatilität. Infolgedessen spiegeln die Q1 2025 Zahlen neben saisonalen Effekten weiterhin die abwartende Haltung der Kunden und situationsbedingte Investitionsverschiebungen, insbesondere im Bereich der Halbleiterindustrie, wider. In erster Linie sind davon Produkte, die am Anfang ihres Lebenszyklus stehen, mit typischerweise höheren Margen sowie Entwicklungsprojekte von den Verzögerungen betroffen, was sich zusätzlich ungünstig auf der Ergebnisseite ausgewirkt hat. Insbesondere größere OEM-Kunden haben zudem ihr Bestellverhalten umgestellt, um der erhöhten Marktunsicherheit und eingeschränkten Planbarkeit Rechnung zu tragen. Langfristige Rahmenaufträge über 12 bzw. 24 Monate werden vielfach nicht mehr erteilt und stattdessen verstärkt auf kurzfristige, z.B. quartalsweise Bestellungen umgestellt. Dies wirkt sich einerseits entsprechend auf den Auftragsbestand zum Stichtag aus, bestätigt aber gleichzeitig die Hochwertigkeit des Auftragsbestandes als solide Planungsgrundlage. Dennoch sieht der Vorstand die Weichen für eine deutliche Verbesserung gestellt. Die im Rahmen eines straffen Kostenmanagements eingeleiteten Maßnahmen belasten zwar temporär die Margen, schaffen jedoch die Voraussetzungen für nachhaltige Effizienzsteigerungen und signifikante strukturelle Einsparungen. Verzögerte Produktabrufe sowie projektbezogene Verschiebungen dürften sich im Jahresverlauf realisieren und zur Umsatzentwicklung beitragen. Zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben sich aus der gut gefüllten Produktpipeline, den jüngsten erfolgreichen Produkteinführungen sowie einer sukzessiven Erholung der Kernmärkte, insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Medizintechnik und Pharma - Entwicklungen, die auch zu einer erheblichen Verbesserung der Profitabilität führen werden. Die Innovationskraft der Nynomic Gruppe bildet hierfür eine starke Grundlage. Folglich rechnet der Vorstand damit, die Unterperformance aus dem ersten Quartal im Jahresverlauf kompensieren zu können. Dank einer soliden Bilanzstruktur, einer fokussierten Strategie sowie struktureller Vorteile durch technologisch führende Produkte sieht sich Nynomic gut gerüstet, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und bekräftigt angesichts des positiven Nachfrageausblicks die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und hält weiterhin auch an der mittelfristigen Prognose mit Rückkehr auf den langjährigen Wachstumspfad fest. In einem weiterhin von wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen stark geprägten Marktumfeld erwarten die Vorstände der Nynomic Gruppe, Maik Müller und Fabian Peters, für das Geschäftsjahr 2025 derzeit einen Konzernumsatz in einem Korridor von Mio. EUR 105,0 bis Mio. EUR 110,0 sowie ein EBIT zwischen Mio. EUR 8,5 und Mio. EUR 10,0. Der Vorstand geht dabei von einer weiterhin volatilen unterjährigen Umsatzentwicklung aus.

Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 580 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com

Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

Tel.: + 49 40 822 186 380

info@fischer-relations.de



