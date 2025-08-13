Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.08.2025 Kursziel: 18,00 EUR (zuvor: 21,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

H1 belastet durch Restrukturierungskosten und schwaches Marktumfeld - Guidance reduziert



Nynomic hat gestern die vorläufigen Kennzahlen für das erste Halbjahr bekannt gegeben, welche unterhalb der Markterwartungen lagen und eine Guidance-Anpassung nach sich zogen. Das Unternehmen reagiert auf die veränderte Nachfragesituation mit einem Sparprogramm, das ab 2026 seine volle Wirkung entfalten soll.



Schwaches Marktumfeld in Schlüsselindustrien: Nynomic hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang um 11,7% auf 42,1 Mio. EUR (MONe: 44,0 Mio. EUR) verzeichnet und lag damit unterhalb unserer Prognosen. Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni bei 43,4 Mio. EUR und damit 27 % unter Vorjahr. Belastend wirkten ein verändertes Bestellverhalten mit kurzfristigen Abrufen sowie die anhaltende Investitionszurückhaltung in mehreren Zielmärkten. In der Halbleiterindustrie führt ein verzögerter Lagerabbau bei Kunden, gedämpfte Endmarktnachfrage sowie verschobene Capex-Projekte weiterhin zu geringen Abrufen. In der Landwirtschaft belasten niedrigere Agrarpreise, hohe Finanzierungskosten und konservatives Liquiditätsmanagement die Nachfrage nach Präzisionsmesstechnik und Sensorik. Trotz hoher technischer Relevanz dürften viele Projekte erst wieder bei klarer Markterholung forciert werden.



EBIT von fehlenden Deckungsbeiträgen und Restrukturierungsaufwendungen belastet: Das operative Ergebnis drehte infolge der geringeren Auslastung und einmaliger Restrukturierungsaufwendungen aus dem NyFIT2025-Programm in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR in den negativen Bereich. Auch hier lag das Ergebnis mit -2,0 Mio. EUR (H1/24: 4,2 Mio. EUR) signifikant unter unseren Erwartungen i.H.v. 0,5 Mio. EUR. Mit NyFIT2025 reagiert Nynomic auf das schwache Marktumfeld und die im Verhältnis zum Umsatz erhöhte Kostenbasis. Das Programm umfasst Maßnahmen zur Straffung der Konzernstruktur, Produktivitätssteigerung sowie Personalmaßnahmen. Die Verschmelzung der Spectral Engines GmbH auf die m-u-t GmbH soll zudem Synergien heben und weitere Kosten, u.a. in der Verwaltung, reduzieren. Ab 2026 erwartet das Management Einsparungen von 5-6 Mio. EUR p.a., die im laufenden Jahr jedoch noch von Restrukturierungskosten überlagert werden.



Prognoseanpassung und Ausblick: Angesichts der schwachen ersten Jahreshälfte senkte der Vorstand die Umsatzprognose für 2025 von 105-110 Mio. EUR auf 100-105 Mio. EUR Das EBIT soll nur noch 2-4 Mio. EUR erreichen (zuvor 8,5-10 Mio. EUR). Eine Belebung wird im saisonal starken Q4 erwartet, wenngleich die Visibilität aufgrund kurzfristiger Abrufmuster gering bleibt. Wir gehen von einer Zielerreichung leicht unterhalb der aktualisierten Prognose aus.



Fazit: Nynomic leidet weiterhin unter der schwachen Nachfrage in den relevanten Endmärkten. Zwar steuert das Management dieser mit einem Restrukturierungsprogramm entgegen, kurzfristig sehen wir jedoch keine substantielle Verbesserung in der Auftragslage. Wir senken unser Kursziel auf 18,00 EUR (vorher: 21,00 EUR), die Kaufempfehlung bleibt angesichts der mittelfristigen Potenziale jedoch bestehen.







