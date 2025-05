Sitka Gold arbeitet sich zur hochgradigen Quelle des Blackjack-Goldsystems vor

Anzeige / Werbung

Bis zu 54,7 g/t Gold

Sitka Gold (TSXV: SIG; FSE: 1RF) nutzt den Vorteil eines frühen Starts in die Bohrsaison 2025 auf seinem RC Gold-Projekt im Yukon, wo das Unternehmen dieses Jahr 30.000 Meter bohren möchte. Während die meisten Wettbewerber erst beginnen, ihr Gerät zu mobilisieren, präsentiert das Unternehmen heuer schon das zweite Bohrergebnis von seiner Blackjack Lagerstätte. Die jüngste Bohrung DDRCC-25-076 ("Bohrung 76") war die mit einer Bohrtiefe von 810,8 m das tiefste Bohrloch, das jemals bei RC Gold gebohrt wurde. Die jüngste Bohrung bestätigt und erweitert die hochgradige Goldmineralisierung bei Blackjack und ergab 94,0 m mit 1,15 g/t Gold, darunter 12, 2 m mit 4,55 g/t Gold, sowie in einem separaten Abschnitt 25,0 m mit 5,04 g/t Gold, darunter 1,8 m mit 54,70 g/t Gold innerhalb von 86,4 m mit 1,65 g/t Gold.

Die starke Goldmineralisierung am Bohrlochgrund deutet darauf hin, dass sich diese hochgradige Goldzone in der Blackjack-Zone in größerer Tiefe fortsetzt. Sitkas Geologen haben inzwischen einen nach Südosten abfallenden mineralisierten Korridor definiert, in dem die Goldgehalte mit zunehmender Tiefe ansteigen, was durch die zunehmende Häufigkeit höhergradiger Goldgehalte in den kürzlich abgeschlossenen Bohrkernen bestätigt wird und darauf hindeutet, dass die Bohrungen in Richtung der Quelle dieses Goldsystems voranschreiten. In den kommenden Wochen will Sitka bis zu drei weitere Bohrgeräte in Betrieb nehmen.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold kommentierte: "Die Ergebnisse aus Bohrloch 76 sind sehr ermutigend und bestätigen, dass sich die in den Bohrlöchern 68 und 75 in der Tiefe durchteufte hochgradige Goldmineralisierung sowohl seitlich als auch in die Tiefe fortsetzt und eine große, zusammenhängende Zone mit bedeutenden Tonnagen darstellen könnte. Die Untersuchungsergebnisse vom Boden des Bohrlochs 76 ergaben starke Goldwerte innerhalb mineralisierter Metasedimente, was darauf hindeutet, dass sich die Goldmineralisierung wahrscheinlich noch tiefer fortsetzt. Wir erweitern nun Bohrloch 76 weiter in die Tiefe dieses Goldsystems, um diese vielversprechende hochgradige Goldzone weiter zu verfolgen, während wir uns auf die mögliche Quelle der Goldlagerstätte Blackjack zubewegen. Wir freuen wir uns darauf, das Tiefenpotenzial dieses beeindruckenden Goldsystems zu testen und mit der Exploration mehrerer anderer vorrangiger Ziele im Clear Creek Intrusive Complex zu beginnen."

