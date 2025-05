Die GBP/USD-Rallye zeigt Ermüdungserscheinungen in der Nähe des Hauptwiderstands bei 1,3430-1,3500, wobei die Dynamik nachlässt und die wichtige Unterstützung bei 1,3230 nun genau beobachtet wird, so die FX-Analysten der Société Générale. Momentum schwindet, MACD dreht nach unten "Die Aufwärtsbewegung von GBP/USD ist am Höchststand des letzten Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...