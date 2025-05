HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem nach Zahlen zum ersten Quartal von 120 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine langfristigen Ergebniserwartungen an. Der Produktmix des Spezialchemie-Unternehmens verbessere sich weiter. Das Unternehmen sei auch ein potenzieller Nutznießer der US-Zölle./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 16:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2YNT30