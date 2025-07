Die Aktie von Alzchem gibt im heutigen Handel deutlich nach. Dabei hat der Spezialchemie-Konzern trotz des schwierigen Umfelds im zweiten Quartal erneut gute Zahlen vorgelegt. Umsatz und Ergebnisse zogen an. Doch nach einem kräftigen Kurszuwachs in den vergangenen Monaten, allein mehr als 120 Prozent im laufenden Jahr, werden nun Gewinne eingestrichen. Unternehmenschef Andreas Niedermaier zeigte sich indes bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am Mittwoch in Trostberg mit der Entwicklung zufrieden: ...

