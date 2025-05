FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der deutschen Autobauer profitieren am Freitag wie auch das europäische Branchenumfeld und der gesamte Dax von vorsichtigem Zolloptimismus. Aktien von BMW gaben in Frankfurt den Branchentakt vor mit einem Anstieg um 2,1 Prozent, gefolgt von Mercedes-Benz und Volkswagen mit Zuwächsen von 1,3 respektive 0,8 Prozent. Im Nutzfahrzeugbereich fielen Daimler Truck und Traton jeweils mit Kursgewinnen größer als zwei Prozent auf.

Positiv wirkt am ganzen Aktienmarkt, dass Bewegung in die Zollkonflikte kommt. Das bescherte dem Dax am Freitag einen Rekord. "Der erste große Handels-Deal zwischen den USA und Großbritannien ist unter Dach und Fach", schrieb der Experte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Zudem bestehe die Aussicht auf konstruktive Gespräche mit China, die am Wochenende geplant seien.

Als Vorbild für Gespräche mit der Europäischen Union gilt im Autobereich, dass die US-Einfuhrzölle für britische Autos von 25 auf 10 Prozent gesenkt werden. Leichte Entspannungssignale brachte auch das erste Gespräch des neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) mit US-Präsident Donald Trump. Es sei ein "bemerkenswert positives, entspanntes und höfliches Telefonat" gewesen, hieß es anschließend aus Regierungskreisen./tih/ajx/jha/

