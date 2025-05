Die Expedia-Aktie rauscht am Freitagmorgen mit einem Kursminus von -9% in die Tiefe und ist der mit Abstand schwächste Wert im breiten US-Index S&P 500. Was steckt hinter dem Kurssturz und sollten Anleger die Gelegenheit für einen Kauf nutzen? Umsatz schwach, Ergebnis stark Auslöser des Kurssturzes waren die am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss präsentierten Quartalszahlen. Sie zeigen ein gemischtes Bild. Beim Umsatz enttäuschte die Reisebuchungsplattform, ...

