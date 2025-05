Die Commerzbank-Aktie machte in den letzten Tagen knapp vor dem Mitte März aufgestellten 13-Jahreshoch Halt. Doch am Freitagmorgen gelingt ihr der Sprung darüber. Waren die Quartalszahlen der Bank so überzeugend? Und sollten Anleger überhaupt noch in den DAX-Titel investieren? Starker Jahresauftakt Die von der Commerzbank vorgestellten Zahlen für das Auftaktquartal des Jahres können sich sehen lassen. Die Bank steigerte ihren Gesamtertrag um 12% ...

