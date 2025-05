Die Börsenwoche begann für BASF zunächst mit deutlich roten Vorzeichen. Denn die Papiere des weltgrößten Chemieproduzenten wurden am Montag ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag in Höhe von 2,25 Euro je Aktie wurde aber im Verlauf der Handelswoche mittlerweile bereits größtenteils wieder abgebaut. Auch im heutigen Handel geht es wieder nach oben. Zum einen hilft dem DAX-Titel natürlich die allgemein freundliche Stimmung an den Märkten. So ist der deutsche Leitindex im frühen Handel erneut ...

