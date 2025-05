Am 9. Mai wird die Allianz-Aktie ex-Dividende gehandelt, was den Kurs spürbar drückt - ein marktübliches Phänomen. Trotz des geplatzten Übernahmeversuchs von Income Insurance in Singapur zeigt sich der Konzern weiterhin interessiert und kompromissbereit. Anleger dürfen hoffen: Sowohl die Kursentwicklung als auch die Expansionsstrategie der Allianz bleiben langfristig vielversprechend.Dividendenabschlag drückt Kurs - Anleger können trotzdem ...

