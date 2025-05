Deutz hat das Tradingziel zeitweise überschritten und ist auf einem guten Weg die Verluste im Zuge der Zollpolitik auszugleichen. Am Freitag wurde Deutz mit Dividendenabschlag (17 Cent) gehandelt, in einem freundlichen Börsenumfeld können wir uns ein neues Jahreshoch vorstellen. Ohne Dividende hat dieser Trading-Tipp in drei Wochen gut 14 Prozent Aktiengewinn gebracht. Die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten wir am 20. April mit diesem Hinweis ...

