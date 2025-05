Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die jüngsten Spannungen im transatlantischen Verhältnis haben einen tiefgreifenden Wandel im Finanzsektor ausgelöst. Fondsmanager fragen sich heute, welche Kriterien nach der Zeitenwende als "ESG konform" oder "nachhaltig" herangezogen werden dürfen. Bei Rüstungs-Unternehmen ist die Branche nach wie vor zerstritten. Dennoch sind Fondsmanager quasi gezwungen in den Defense-Sektor zu investieren, um den steilen Renditetrend in 2025 nicht zu verpassen. Investoren befinden sich hier in der Bredouille zwischen Renditeerwartung und der Wiederherstellung von Frieden und Verlässlichkeit. Bei der Aktie von Renk sind aus dieser Zwickmühle Traumrenditen entstanden, die das aktuelle Zahlenwerk u. E. noch nicht hergibt. Heidelberg Materials und Argo Living setzen hingegen auf nachhaltige Produkte und können mit ihren Bilanzen bislang überzeugen. Anleger sollten selektiv vorgehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...