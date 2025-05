Der DAX hat sich in der vergangenen Woche sehr gut geschlagen. Am Freitag markierte er ein neues Rekordhoch. Heute deutet sich zum Handelsstart eine neue Bestmarke an. Die USA und China haben sich im Zollstreit einen Durchbruch erzielt. Bei den Einzelwerten geht es heute um ProSiebenSat.1, CrowdStrike, ...