Stockholm, 12. Mai 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ihm Explorationsgenehmigungen für die Mineralisierungen Hietajärvi und Saramäki erteilt wurden. Die Genehmigungen wurden an FinnCobalt Oy ("FinnCobalt"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Eurobattery Minerals, erteilt. Die Gesteinsformationen in diesen Gebieten sind Outokumpu-artige Gesteinsformationen, die bekanntermaßen Kupfer, Kobalt, Zink, Nickel, Silber und Gold (Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au) enthalten. "Wir freuen uns sehr, dass uns die Behörden nach einem strengen Prüfverfahren seit 2020 endlich die neuen Explorationsgenehmigungen für die Mineralisierungen Hietajärvi und Saramäki erteilt haben. Diese Entscheidung stärkt nicht nur die Projektpipeline von Eurobattery Minerals, sondern stärkt auch Europas strategische Autonomie bei kritischen Rohstoffen und unterstützt die Energiewende, die Digitalisierung und die Verteidigungsindustrie. Wir freuen uns darauf, konkrete Ergebnisse vor Ort zu liefern und auf diesem Weg Wert für unsere Aktionäre zu schaffen", sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Die Mineralisierung Saramäki wurde 1967 von Outokumpu Oyj entdeckt und befindet sich in Polvijärvi in Ostfinnland. Sie liegen etwa 40 km von der Stadt Outokumpu entfernt, wo sich unser Hautalampi-Batteriemineralprojekt befindet. Die Co/Ni-Verhältnisse der Mineralisierung und historische Explorationsarbeiten deuten eindeutig darauf hin, dass die Saramäki ein eindeutiges Beispiel für ein gemischtes hydrothermales Mineralisierungssystem vom Outokumpu-Typ mit massiv-semimassiven und disseminierten Sulfiden ist. Für die Saramäki-Mineralisierung wurde eine nicht konforme historische Ressourcenschätzung durchgeführt, die die unten angegebenen Mengen ergab. Berechnung für Saramäki, Jahr 1980 Eine nicht konforme historische Ressourcenschätzung: 3,4 Mt @ Cu 0,71 %, Zn 0,63 %, Co 0,086 %, Ni 0,05 %, Fe 17,87 %, S 12,39 % Cut-off 0,5 % Cu UNFC-Klassifizierung Klasse 334: Cu 24,140t, Co 2,924t, Zn 21,420t, Ni 1,700t, S 421,260t, Fe 607,580t "Der Erhalt dieser Explorationsgenehmigungen ist eine großartige Nachricht für FinnCobalt und Eurobattery Minerals. Wir können nun moderne geophysikalische Untersuchungen und gezielte Bohrungen in diesen Gebieten durchführen, um unser Verständnis des polymetallischen Potenzials zu erweitern und die Grundlage für die Ressourcendefinition zu legen", sagte Kalle Penttilä, Projektgeologe beim Hautalampi-Projekt in Outokumpu. Die Hietajärvi-Mineralisierung ist als gemischtes hydrothermales System vom Outokumpu-Typ mit massiven und disseminierten Sulfiden dokumentiert. Outokumpu Oyj untersuchte die Region zwischen 1955 und 1994 und führte mehrere Explorationskampagnen und Pilotanlagentests durch. Outokumpu Oyj definierte schließlich einen mineralisierten Körper, der aus zwei nahezu von Ost nach West verlaufenden Sulfidgängen besteht, die 40-50° S einfallen. Die Gänge sind 200 Meter (E-Linse) bzw. 100 Meter (W-Linse) lang und weisen Mächtigkeiten zwischen 3 und 20 Metern auf. Nach Outokumpu Oyj wurden in dem Prospekt nur wenige fortgeschrittene Explorationsarbeiten durchgeführt. Berechnung für Hietajärvi, Jahr 1994 Eine nicht konforme historische Ressourcenschätzung: 0,341Mt @ 0,15 % Co; 0,7 % Cu; 1,2 % Zn; 0,18 % Ni (2,33 % CuEq) UNFC-Klassifizierung Klasse 334: Co 512t, Cu 2421t, Zn 4126t, Ni 614t Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt Oy, fügte hinzu: "Diese Regionen enthalten bekanntermaßen Outokumpu-artiges Gestein, das für Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au bekannt ist. Beide Gebiete sind sehr interessant und haben das Potenzial, künftig polymetallische Vorkommen zu erschließen. In Zeiten geopolitischer Spannungen und intensiven Ressourcenwettbewerbs könnten diese neuen Mineralisierungen für Europa besonders relevant sein, da sie die Bedeutung von Kupfer für die Zukunft unterstreichen." Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



