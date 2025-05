Am deutschen Aktienmarkt herrscht wieder Euphorie: Nach dem Sprung auf ein neues Allzeithoch am Freitag startet der DAX am Montag mit weiteren Rekorden. Neben einer ordentlichen Berichtssaison sind es derzeit die Entwicklungen im Handelskonflikt, die die Kurse in die Höhe treiben. Zahlentechnisch stehen 1&1, Adesso, Evonik, Formycon, Hypoport, Ionos, Salzgitter und United Internet im Mittelpunkt.

