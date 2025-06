Formycon AG begibt erstmals Unternehmensanleihe

Mit dem Fokus auf hochwertige Biosimilars ist die Formycon AG in einem dynamisch wachsenden Marktsegment tätig. Nach dem erfolgreichen Uplisting in den Prime Standard und der Aufnahme in den SDAX und TecDAX folgt derzeit der nächste strategische Schritt - die erstmalige Emission einer Anleihe. Diese kann noch bis zum 30. Juni 2025 ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro gezeichnet werden. Im Interview mit dem Anleihen Finder spricht CFO Enno Spillner über das skalierbare Geschäftsmodell des BioTech-Unternehmens, das enorme Marktpotenzial von Biosimilars - und die Rolle, die der neue 50 Mio. Euro-Nordic Bond auf dem Weg zur nachhaltigen Profitabilität spielt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Spillner, können Sie uns die Formycon AG zunächst in wenigen Worten kurz vorstellen? Was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens?

Enno Spillner: Formycon ist ein Biosimilars-Spezialist mit Sitz in München. Seit 2012 konzentrieren wir uns auf die Entwicklung hochwertiger Nachfolgepräparate komplexer Biopharmazeutika. Unser Geschäftsmodell ist schlank und fokussiert: Wir führen unsere Projekte eigenständig bis zur Zulassung und übergeben die Vermarktung an renommierte Partner mit regionaler oder globaler Vertriebsstärke. Dabei setzen wir auf zwei Säulen: globale Player wie zum Beispiel Fresenius Kabi, Sandoz und Teva für die großen Märkte - und ergänzend auf regionale Spezialisten wie MS Pharma (MENA), Lotus (APAC) oder Biomm (Brasilien), um gezielt lokale Marktzugänge zu erschließen. Unsere Erlöse erzielen wir überwiegend über Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen, so genannte Royalties - ein effizientes Modell mit klarer Skalierbarkeit.

Anleihen Finder: Was genau sind Biosimilars, warum sind sie stark nachgefragt und wie groß ist deren Marktpotenzial?

Enno Spillner: Biosimilars sind hochkomplexe Nachfolgepräparate patentfrei gewordener Biologika. Sie bieten dieselbe Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit wie das Referenzprodukt und kommen nach strenger analytischer sowie klinischer Prüfung zu deutlich erschwinglicheren Preisen auf den Markt. Der Biosimilar-Sektor ist derzeit das am schnellsten wachsendes Segment in der Pharmaindustrie. Bis 2030 verlieren Originalpräparate mit mehr als 120 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz ihren Patentschutz; Analysten erwarten daher für Biosimilars weiterhin zweistellige Wachstumsraten und ein Marktvolumen von deutlich über 70 Milliarden US-Dollar.

"Der Biosimilar-Sektor ist derzeit das am schnellsten wachsendes Segment in der Pharmaindustrie"

Anleihen Finder: Welche Produkte haben Sie bislang entwickelt? Und welche Ihrer Biosimilar-Kandidaten stehen derzeit im Fokus der Entwicklung und Kommerzialisierung?

Enno Spillner: Wir haben inzwischen drei Biosimilars zur Zulassung gebracht - zwei davon sind bereits im Markt. FYB201, der Nachfolger zu ...

