Die PPF Group plant, ihren Anteil an ProSiebenSat.1 Media auf bis zu 29,99 Prozent auszubauen. Eine entsprechende Absichtserklärung für ein öffentliches Erwerbsangebot wurde heute veröffentlicht. Der Angebotspreis soll 7,00 Euro je Aktie betragen und vollständig in bar gezahlt werden. PPF hält aktuell rund 15 Prozent an ProSiebenSat.1 Media ...

