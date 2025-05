Allianz Österreich bringt "Seat Belters", die personalisierte Slow-Drive-Playlist, auf die Straße - für entspannteres und sichereres Fahren



Wien (APA-ots) - Musik macht Stimmung - auch am Steuer. Wer mit 140 BPM durch den

Morgenverkehr rast, fährt nicht nur schneller, sondern oft auch riskanter. Die Allianz startet deshalb eine neue Kampagne für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - mit Hilfe einer Spotify In-App Erfahrung, die User:innen dabei unterstützt, das Fahrtempo auf angenehme Weise zu drosseln.



Zwtl.: Wie Musik das Gaspedal lenkt



Schnelle Beats pushen, langsame entspannen - das belegen auch zahlreiche wissenschaftliche Studien auf diesem Gebiet. Songs mit über 120 Schlägen pro Minute erhöhen nachweislich die Wahrscheinlichkeit für riskanteres Fahrverhalten - etwa Spurwechsel oder starkes Beschleunigen. Langsame Musik (60-80 BPM) hingegen kann die Konzentration steigern und zu ruhigerem Fahren beitragen¹ ². Diese Erkenntnis greift "Seat Belters" auf - eine neue, von der Allianz entwickelte In-App Erfahrung in Spotify. Dabei kommt Spotifys Streaming Intelligence zum Einsatz, um eine Playlist zu erstellen, die Fahrende buchstäblich runterbringt. Der Clou: Die Songs entsprechen dem individuellen Musikgeschmack und liegen gleichzeitig in einem rhythmischen Wohlfühlbereich für entspannte Pulsfrequenz und bessere Reaktionen im Straßenverkehr.



"Musik kann unsere Stimmung beeinflussen und auch unseren Fahrstil. Mit Seat Belters bringen wir ein Angebot auf die Straße, das Sicherheit mit persönlichem Musikgeschmack verbindet. Kein erhobener Zeigefinger, sondern ein smarter Impuls, der im Ohr beginnt und im Fahrverhalten ankommt", so Millad Shahini und Tanja Weiser, Allianz Österreich Marketing.



Zwtl.: Junge Fahrer am Steuer, Streaming im Ohr



Gerade die Generation Z, die laut einer aktueller Allianz-Umfrage am häufigsten Musik beim Autofahren streamt, zeigt sich offen für neue Lösungen zur Verbesserung ihres Fahrverhaltens. Rund die Hälfte der befragten ist überzeugt: Musik beeinflusst, wie sie fahren. Diese Offenheit will "Seat Belters" jetzt mit einem neuen Audio-Angebot für die Straße adressieren.



Zwtl.: Mit Lieblingsmusiker:innen sicherer im Straßenverkehr

Ob Schulweg, Stadtverkehr oder Roadtrip: Die Playlist von "Seat Belters" fühlt sich vertraut an, hört sich gut an - und wirkt nachweislich beruhigend. Denn auf der Straße zählt der Rhythmus.

Die Funktion wird über In-App-Anzeigen und Social Media an Nutzerinnen und Nutzer im Spotify Free-Modell ausgespielt. Jetzt selbst ausprobieren: Der sichere Soundtrack für Ihre Fahrt.

***



1. Karageorghis, C. I., et al. (2022). Interactive effects of task load and music tempo on psychological, psychophysiological, and behavioural outcomes during simulated driving. Ergonomics, 65(7), 915 -932. https://doi.org/10.1080/00140139.2021.2003872



2. Wen, H., et al. (2019). Effect of Music Listening on Physiological Condition, Mental Workload, and Driving Performance with Consideration of Driver Temperament. IJERPH, 16(15), 2766. https://doi.org/10.3390/ijerph16152766



Rückfragehinweis:

Dr. Thomas Gimesi

Pressesprecher / Allianz Österreich



Telefon: +43 676 878222914

E-Mail: presse@allianz.at

Website: https://www.allianz.at/



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0046 2025-05-12/10:02