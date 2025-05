Am Donnerstag, 15. Mai, präsentiert die Allianz ihre Quartalszahlen. Doch kommen diese zu einem ungünstigen Zeitpunkt? Was Anleger jetzt mit der Allianz-Aktie tun sollten. Aktuell läuft es etwas schleppend für die Allianz. Zwar konnte die Aktie ein neues lokales Hoch bilden, doch pünktlich vor den Quartalszahlen korrigierte das Papier zurück auf die 50-Tage-Linie. Und weil Anleger an der Börse aktuell mehr Risiko eingehen, verlieren sichere Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...