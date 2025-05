UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Zwischen den ProSiebenSat.1 -Großaktionären aus Italien und Tschechien gibt es einen Machtkampf um den Medienkonzern. Aktionäre des Streubesitzes, die verkaufen wollen, können nun zwischen zwei Angeboten auswählen. Die in Tschechien gegründete Unternehmensgruppe PPF kündigte ein höheres Angebot an als das, das unlängst der Berlusconi-Konzern MediaForEurope (MFE) in Mailand vorgelegt hatte. Für den ProSiebenSat.1-Aktienkurs ging es am Montag steil nach oben.

Hinter der Offerte steht ein Kräftemessen um Einfluss. Mit Spannung wird am 28. Mai die Hauptversammlung des Fernsehkonzerns in Unterföhring bei München erwartet. Während der Konzernvorstand sich zu dem MFE-Angebot bislang nicht äußerte, begrüßte er die Offerte von PPF.

Konzern unter Druck - Jobabbau



Die Angebote fallen in eine Zeit, in der der Konzern, zu dem die Streamingplattform Joyn und Fernsehsender wie ProSieben, Sat.1 und Kabel eins gehören, erneut Arbeitsplätze abbauen will. Gut 400 Jobs sollen wegfallen.

Deutliche Unterschiede bei den Angeboten



Während die Mailänder TV-Konzerngruppe MFE ein Übernahmeangebot vorgelegt hat - also den Anteil über 30 Prozent bringen will -, haben die Tschechen ein anderes Ziel. Sie wollen von derzeit 15 Prozent bis knapp unter der 30-Prozent-Marke kommen, streben nach eigenen Angaben aber keine Übernahme an.

PPF macht aus dem Kräftemessen mit den Mailändern keinen Hehl und bezeichnete in einer Mitteilung das eigene Angebot als "attraktive Alternative". PPF bietet 7 Euro pro Aktie an. Am Freitag war das Papier noch bei unter 6 Euro aus dem Handel gegangen. Am Montag schoss der Aktienkurs bis zum Mittag um fast ein Fünftel auf 7,03 Euro nach oben.

Was MFE zahlen will



Die Mailänder wollen derweil 4,48 Euro zahlen. Hinzu kommt pro verkaufter Aktie im Gegenzug ein Anteil von 0,4 Prozent einer MFE-Aktie - so will MFE auf den gesetzlichen Mindestpreis von 5,74 Euro pro verkauftem Papier kommen. Die Annahmefrist für das Angebot aus Mailand endet am 6. Juni.

Im Streubesitz befinden sich laut ProSiebenSat.1 mehr als 50 Prozent (Stand Ende 2024). MFE war damals schon in der Nähe der 30-Prozent-Marke./rin/DP/mis