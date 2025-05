EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Personalie

Porsche AG setzt Generationswechsel im Vorstand fort



Weitere Veränderungen im Vorstand der Porsche AG



Vera Schalwig übernimmt Staffelstab von Andreas Haffner und folgt ihm zum 19. August 2025 als Vorstandsmitglied für Personal und Sozialwesen

Joachim Scharnagl übernimmt Staffelstab von Barbara Frenkel und folgt ihr zum 19. August 2025 als Vorstandsmitglied für Beschaffung

Stuttgart. Die Porsche AG setzt den langfristig geplanten Generationswechsel im Vorstand fort. Zum 19. August 2025 übernimmt Vera Schalwig (45) die Verantwortung für das Ressort Personal und Sozialwesen. Sie tritt die Nachfolge von Andreas Haffner (59) an. Zum gleichen Zeitpunkt übernimmt Joachim Scharnagl (49) das Ressort Beschaffung von Barbara Frenkel (62). Schalwig verantwortet aktuell das Personalwesen am Stammsitz der Porsche AG in Stuttgart-Zuffenhausen, Scharnagl ist Leiter Beschaffung Neue Fahrzeugprojekte und Lieferantenmanagement.



Zum 1. Juli übernimmt außerdem Dr. Michael Steiner (60) zusätzlich die Funktion des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Er ist seit 2016 Vorstand für Forschung und Entwicklung. In diesem Zuge gibt er die Führung der Konzern-Entwicklung im Volkswagen Konzern ab.



"Mit Vera Schalwig und Joachim Scharnagl berufen wir zwei erfahrene Persönlichkeiten aus den eigenen Reihen in den Vorstand. Wir freuen uns zudem, dass Dr. Michael Steiner mit seiner Erfahrung und Expertise zusätzlich die Funktion des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden übernimmt", sagt Dr. Wolfgang Porsche, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Wir bedanken uns bei Andreas Haffner und Barbara Frenkel für ihr großes Engagement und ihre langjährige Tätigkeit. Sie haben die erfolgreiche Entwicklung von Porsche in ihrer Amtszeit entscheidend mit geprägt."

Andreas Haffner startete seine Porsche-Karriere vor mehr als 30 Jahren und bekleidete verschiedene Führungspositionen. Seit 2015 ist er Vorstand für Personal und Sozialwesen, seither hat er die Transformation des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben. Die Wahrung der besonderen Porsche-Kultur war ihm dabei stets ein besonderes Anliegen. Auch die erfolgreiche Positionierung des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber trägt seine Handschrift.



Barbara Frenkel stieß nach verschiedenen Management-Stationen in der internationalen Zulieferindustrie 2001 zu Porsche und hatte ebenfalls verschiedene Führungspositionen inne. 2021 wurde sie als erste Frau in den Vorstand berufen. Geprägt durch die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, der Halbleiterkrise und dem Ukraine-Krieg, machte sie sich insbesondere um eine stärkere Resilienz der Lieferketten verdient. Zudem engagierte sie sich für mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette und für die Transformation der Zulieferindustrie.



Vorstandsvorsitzender Dr. Oliver Blume: "Vera Schalwig und Joachim Scharnagl bringen umfangreiche Erfahrung aus ihren vorherigen Funktionen mit und sind sehr gut vernetzt. So können sie Porsche in ihrer neuen Rolle vom ersten Tag an wirkungsvoll voranbringen. Michael Steiners Expertise fokussieren wir nun noch stärker auf die Entwicklung des zukünftigen Porsche-Produktportfolios. Barbara Frenkel und Andreas Haffner danke ich für die jahrelange gute und enge Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir viel bewegt."



