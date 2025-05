NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 95 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger würden im Bankensektor zunehmend nervös, weil positive Gewinnrevisionen ausblieben, schrieb Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die drei börsennotierten französischen Banken böten trotz niedriger Bewertungen diesbezüglich aber noch Spielraum. Vor allem die Societe Generale berge Überraschungspotenzial./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2025 / 16:34 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2025 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000131104