Die geopolitischen Spannungen haben Volatilität auf dem europäischen Zinsmarkt ausgelöst. Ist es an der Zeit, kurzlaufende Anleihen in Betracht zu ziehen? von Mark Munro, Investment Director, Fixed Income Was für eine Zeit für Investoren. US-Präsident Donald Trump hat an seinem "Liberation Day" seine Zollpläne für den Rest der Welt vorgestellt. Diese fielen weitaus drastischer aus als von vielen befürchtet und ließen die weltweiten Aktienmärkte um ...

