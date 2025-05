Die Erweiterung soll die Frachtkapazität erhöhen, 3,9 Mrd. $ an ausländischen Investitionen anziehen und die Dominikanische Republik als regionalen Nearshoring- und Handelsstandort stärken

SANTO DOMINGO, Dominikanische Republik, May 12, 2025hat mit der Regierung der Dominikanischen Republik eine wegweisende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) über 760 Mio. $ unterzeichnet, um den Hafen von Caucedo und seine Freihandelszone auszubauen und damit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Land zu einem führenden Produktions- und Logistikzentrum für Nord- und Südamerika wird.

Die Absichtserklärung, die mit dem Ministerium für Industrie, Handel und MSMES (MICM) unterzeichnet wurde, ist der Startschuss für Verhandlungen, die die Containerumschlagkapazität von Caucedo von 2,5 Millionen TEU (Zwanzig-Fuß-Einheiten) auf etwa 3,1 Millionen TEU erhöhen und 225 Hektar erschließungfähiges Land für die Freihandelszone freigeben werden.

Sultan Ahmed bin Sulayem, Vorsitzender und CEO der DP World, erklärt: "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für unsere Vision, die wir mit unseren lokalen Partnern und Stakeholdern teilen, nämlich die Wettbewerbsfähigkeit und Konnektivität des Landes zu verbessern und mehr Möglichkeiten für das Gedeihen der lokalen Communities und Unternehmen zu schaffen."

"Durch die Erhöhung der Kapazitäten und die Erschließung von Nearshoring-Möglichkeiten werden wir Caucedo zum modernsten Logistikzentrum der Karibik machen. Damit stärken wir nicht nur die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten in ganz Amerika, sondern schaffen auch einen starken Motor für Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Dominikanischen Republik. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der Regierung und den Menschen dieses pulsierenden Landes zu vertiefen und eine Zukunft zu gestalten, in der der Handel für alle besser funktioniert."

DP World ist seit über 25 Jahren in der Dominikanischen Republik aktiv und betreibt derzeit sowohl den Seehafen im Hafen von Caucedo als auch den angrenzenden 86 Hektar großen Freihandelszonenpark. Seit 2003 hat das Unternehmen mehr als 700 Mio. $ in seine Entwicklung investiert und durch stetige Investitionen und Modernisierungen die Kapazität von 900.000 TEU im Jahr 2003 auf heute 2,5 Mio. TEU gesteigert. Zusammen stärken sie die Dominikanische Republik bei der Erleichterung von Handel und Logistik in der gesamten Karibik.

Aufschlüsselung der Investitionen

Die neuen 760 Mio. $ werden gleichmäßig aufgeteilt:

380 Mio. $ für den Hafen, einschließlich der Erweiterung des Kais und der Wellenbrecher, damit Schiffe der nächsten Generation dort anlegen können und der Umschlag von Stückgut möglich wird, sowie neue Schiff-zu-Land-Kräne, Werfttechnik, moderne Überwachungssysteme und Sicherheitsinfrastruktur sowie die Modernisierung von Toren, Straßen und Automatisierungssystemen.

380 Mio. $ für die Freihandelszone, einschließlich eines neuen Straßennetzes, der Versorgungseinrichtungen, eines Handels- und Marketingzentrums zur Ansiedlung globaler Mieter sowie vorgefertigter Lagerhallen.

Ein Tor für ganz Amerika

DP World schätzt, dass das Projekt insgesamt 300.000 TEU mehr Fracht pro Jahr bringen, 3,9 Mrd. $ an ausländischen Direktinvestitionen anziehen und 4 Mrd. $ an neuer Produktion generieren wird, was Tausende neuer Jobs schaffen wird.

Morten Johansen, Chief Operating Officer von DP World Americas,meinte: "Das ist eine Investition, die nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Zukunft der dominikanischen Wirtschaft verändern wird. Die Erweiterung soll Milliarden an ausländischen Direktinvestitionen bringen, Tausende neue Jobs schaffen und die Dominikanische Republik als Top-Standort für Nearshoring und globalen Handel stärken. Wir sind stolz darauf, dazu beizutragen, das volle Potenzial des Landes zu erschließen und eine Grundlage für langfristigen Wohlstand zu schaffen."

Dank ihrer Nähe zu den US-Märkten und dem zollfreien Zugang bietet die Dominikanische Republik ein attraktives Umfeld für Hersteller und Logistikdienstleister mit wettbewerbsfähigen Kosten und soliden Steuerprämien. Caucedo ist bereits ein wichtiger Umschlag- und Logistikstandort in der Region, und diese Erweiterung wird seine Rolle als Drehscheibe für den globalen Handel weiter stärken.

