EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.05.2025 / 15:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Im Zeitraum vom 5. Mai 2025 bis einschließlich 9. Mai 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 16.927 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde. Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut. Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft: Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

05.05.2025 1.454 106,9195 CEUX 05.05.2025 847 106,7988 TQEX 05.05.2025 981 106,9148 XETA 06.05.2025 1.757 106,5993 CEUX 06.05.2025 946 106,8953 TQEX 06.05.2025 988 106,6050 XETA 07.05.2025 1.657 106,9617 CEUX 07.05.2025 892 106,6624 TQEX 07.05.2025 1.376 106,8677 XETA 08.05.2025 1.287 108,4308 CEUX 08.05.2025 791 108,6331 TQEX 08.05.2025 1.018 108,4286 XETA 09.05.2025 940 109,7336 CEUX 09.05.2025 1.168 109,7571 TQEX 09.05.2025 825 109,3246 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 9. Mai 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 33.699 Aktien. Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht. Berlin, 12. Mai 2025 Scout24 SE Der Vorstand



