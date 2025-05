FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik bei einem fairen Aktienwert von 24 Euro auf "Kaufen" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Peter Spengler am Montag nach den Quartalszahlen. Das auslaufende Effizienzprogramm "Tailor Made" unterstütze die gute Ergebnisentwicklung des Spezialchemiekonzerns. Die Jahresziele seien bestätigt worden./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000EVNK013