Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Sitz: Tokio; President: Yasuhiko Saitoh; nachstehend Shin-Etsu Chemical") hat sein Portfolio von Siliziumchemie -Lösungen (Shin-Etsu Silicones Solution-EngineeringTM) um neue Silikonprodukte für Körperpflegeanwendungen ergänzt.

In der Körperpflegeindustrie werden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf verschiedenen Gebieten durchgeführt, etwa um vielfältige Verbraucherbedürfnisse und Umweltbelange zu erfüllen oder die Produktionseffizienz zu verbessern. Als Reaktion auf diese Bedürfnisse hat Shin-Etsu Chemical neue Produkte in sein Sortiment aufgenommen.

[Neue Produkte]

Bei den Silikonen KF-6070W und KF-6080W wurden einige der Methylgruppen in der Molekülstruktur von Dimethylsilikonöl (INCI-Bezeichnung: Dimethicone) durch hydrophile funktionelle Gruppen ersetzt. Beide Produkte zeichnen sich aufgrund ihrer hydrophilen funktionellen Gruppen durch eine hohe Affinität zu Wasser aus und verleihen Kosmetika und anderen Produkten die hervorragenden Eigenschaften von Silikon: hohe Fließfähigkeit und ein weiches, nicht klebriges Gefühl.

KF-6070W ist ein wasserlösliches Silikonwachs, das sanft auf der Haut verschmilzt und sich hervorragend verteilen lässt. Es kann allgemein als Texturverbesserer in wasserbasierten und O/W-Haarpflegeprodukten (Öl in Wasser (*1)), Hautpflegeprodukten und Grundierungsprodukten verwendet werden. Zudem ist KF-6080W ein Silikonemulgator für O/W-Formulierungen (*2). Dies ermöglicht die Entwicklung von Formulierungen, die sich weniger klebrig anfühlen und eine glatte Textur aufweisen. Bei Raumtemperatur ist KF-6080W flüssig und daher für die Herstellung von Körperpflegeprodukten im Kaltverfahren (*3) geeignet.

KSG-16-SF und KSG-19-PF sind Silikonelastomergele mit starken lichtstreuenden Eigenschaften. KSG-16-SF zeichnet sich durch einen ausgeprägten Soft-Fokus-Effekt aus, während KSG-19-PF eine leicht pudrige Textur besitzt. Da beide als alternative Grundstoffe für Mikroplastikkügelchen in Körperpflegeprodukten dienen können, werden wir dieses Potenzial weiter erforschen.

An unserem Stand auf der CITE JAPAN 2025, der 12. Fachmesse für Kosmetik-Inhaltsstoffe und -Technologien, die vom 14. bis 16. Mai 2025 im Pacifico Yokohama in Yokohama stattfindet, werden wir neue Produkte vorstellen.

Silikone sind in unterschiedlichen Formen wie Flüssigkeiten, Emulsionen, Gelen und Pulvern erhältlich und bieten die erforderliche hohe Funktionalität und Qualität für Inhaltsstoffe in Körperpflegeprodukten. Shin-Etsu Chemical wird den Vertrieb von Silikonprodukten weiter expandieren, die für die Steigerung des Mehrwerts von Körperpflegeprodukten unverzichtbar sind und zur Nachhaltigkeit beitragen.

*1 O/W (Öl in Wasser): Ein Zustand, bei dem Öltröpfchen in Wasser verteilt und gleichmäßig vermischt (emulgiert) sind.

*2 Art der Formulierung: Bezieht sich auf das Aussehen oder die Form und gehört zu den Elementen, die in der Planungs- und Entwicklungsphase von Körperpflegeprodukten eine herausgehobene Rolle spielen.

*3 Kaltverfahren: Ein Verfahren ohne Erhitzen und Auflösen.

