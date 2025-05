Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 12 mai/May 2025) - The common shares of WISR AI Systems Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Wisr AI Systems Inc. is a software development company at the forefront of AI-driven risk assessment with its cutting-edge platform and proprietary models that harness global, custom, and enterprise data to accurately predict enterprise risk. By integrating a sophisticated data ingestion system and innovative Agent AI technology, Wisr AI generates real-time, bespoke risk models and scores for enterprises and their vendor networks. This advanced capability ensures that organizations can efficiently meet the expanding demands of governance, risk, and compliance, securing a competitive advantage in managing enterprise risks effectively.

_________________________________

Les actions ordinaires de WISR AI Systems Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Wisr AI Systems Inc. est une société de développement logiciel à la pointe de l'évaluation des risques basée sur l'IA. Grâce à sa plateforme de pointe et à ses modèles propriétaires, elle exploite les données mondiales, personnalisées et d'entreprise pour prédire avec précision les risques d'entreprise. En intégrant un système d'ingestion de données sophistiqué et une technologie d'agent IA innovante, Wisr AI génère des modèles et des scores de risque sur mesure et en temps réel pour les entreprises et leurs réseaux de fournisseurs. Cette capacité avancée permet aux organisations de répondre efficacement aux exigences croissantes en matière de gouvernance, de risque et de conformité, et de bénéficier d'un avantage concurrentiel dans la gestion efficace des risques d'entreprise.

Issuer/Émetteur : WISR AI Systems Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : WISR NV Issuer/Émetteur non Émergent : No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 50 971 068 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 6 564 517 CSE Sector/Catégorie : Technology/Technologie CUSIP : 977344 10 0 ISIN : CA97734410 0 6 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 13 mai/May 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts : TSX Trust Company

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)