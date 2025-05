Erst am Sonntag hatten wir getitelt: "BMW: Volltreffer +176% in 4 Wochen! Bessere Trading-Tipps gibt es nicht!" Für unsere Abonnenten des Express-Service gab es diesen Zusatz: "Rein charttechnisch sieht es hervorragend aus. Zwei wichtige Widerstände wurden überboten, ein doppeltes Kaufsignal generiert, möglich wäre ein Anstieg bis zum Jahreshoch bei 88,26 Euro. Aber am 15. Mai wird BMW "ex Dividende" gehandelt - BMW hat eine Dividende von 4,30 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...