Aumann mit solider Profitabilität im ersten Quartal 2025





Beelen, 13. Mai 2025



Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03), ein führender Hersteller von Automatisierungslösungen und Robotikanwendungen, zeigt im ersten Quartal 2025 eine weiterhin solide Ertragsstärke - und das in einem nach wie vor anspruchsvollen konjunkturellen Umfeld. Der Umsatz lag mit 60,5 Mio. € erwartungsgemäß um 6,2 % unter dem Vorjahreswert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich hingegen auf 10,9 % und lag damit sowohl über dem Vorjahreswert von 10,5 % als auch über der prognostizierten Spanne von 8 bis 10 % für das Gesamtjahr 2025. Das EBITDA belief sich im ersten Quartal auf 6,6 Mio. € nach 6,7 Mio. € im Vorjahr, was die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.



Der Auftragseingang lag im ersten Quartal bei 51,3 Mio. € und damit um 32,4 % unter dem Vorjahreswert von 76,0 Mio. €. Dennoch konnte Aumann den Auftragseingang gegenüber den beiden Vorquartalen erneut steigern. Positiv hervorzuheben ist im Segment E-mobility ein gewonnener Großauftrag eines Neukunden im Bereich Batteriesysteme. Außerdem stieg im Segment Next Automation der Auftragseingang im Vorjahresvergleich um 21,1 % auf 8,5 Mio. €. Der Auftragsbestand belief sich zum Quartalsende auf 173,4 Mio. € nach dem besonders hohen Vorjahreswert von 313,9 Mio. €. Trotz des erwarteten Rückgangs bleibt die Profitabilität im Auftragsbestand weiterhin auf hohem Niveau.



Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Aumann weiterhin einen Umsatz von 210 bis 230 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 8 bis 10 %. Die steigenden Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen und die Entscheidung der EU, den Autobauern mehr Zeit für die Erfüllung der Klimavorgaben einzuräumen, schaffen zudem neue Impulse für die Weiterentwicklung der Elektromobilität. Parallel dazu forciert Aumann die Expansion im Segment Next Automation, insbesondere in den Bereichen Clean Tech, Aerospace und Life Sciences.



Zum 31. März 2025 verfügte Aumann über eine starke Liquiditätslage von 139,6 Mio. € und ein Eigenkapital von 187,8 Mio. €, was einer soliden Eigenkapitalquote von 56,9 % entspricht - eine starke finanzielle Basis für weiteres Wachstum und Unternehmenszukäufe.



Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.aumann.com verfügbar.





