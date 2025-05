ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Die Töchter des Tabakkonzerns in Bangladesch und Pakistan seien dort dominante Player und hätten im ersten Quartal in Bangladesch einen historischen Volumenrückgang erlitten, schrieb Faham Baig in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch in Pakistan sei das Volumen zurückgegangen; Umsatz und operativer Gewinn seien hingegen stark gestiegen. Insgesamt wertet der Experte die Zahlen als leicht positiv für British American Tobacco./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002875804