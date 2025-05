EQS-News: Verbio SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Verbio SE: Verbio gibt Ergebnisse für Q3 2024/25 bekannt



13.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Verbio gibt Ergebnisse für Q3 2024/25 bekannt Q3 2024/25 EBITDA liegt mit EUR 8,2 Mio. über dem vergleichbaren Vorjahresquartal

Biodiesel als zentraler Ergebnistreiber

Fortschritte beim Hochlauf der Anlage in Nevada: Stabile Ethanol- und Biomethanproduktion in den USA Leipzig, 13. Mai 2025 - Der Konzernumsatz ging in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahresvergleichswert um 13 Prozent auf EUR 1.146,5 Mio. (9 M 2023/24: EUR 1.318,1 Mio.) zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag nach neun Monaten bei EUR 22,4 Mio. (9 M 2023/24: EUR 82,1 Mio.). Hintergrund war das schwache erste Quartal 2024/25 im Vergleich zum starken ersten Quartal 2023/24. Die Nettofinanzverschuldung lag zum 31. März 2025 bei EUR 154,1 Mio. (30.06.2024: EUR 32,9 Mio.) und die Eigenkapitalquote bei 63,1 % (30.06.2024: 67,4 %). Die Zunahme der Nettofinanzverschuldung ist auf den negativen Free Cashflow im Berichtszeitraum zurückzuführen. Dieser spiegelt maßgeblich Verbios Investitionen in strategische Projekte wider, wobei hier eine Verlangsamung der Investitionstätigkeit zu verzeichnen ist. In den ersten neun Monaten investierte Verbio EUR 91,5 Mio. in Sachanlagen nach noch EUR 129,2 Mio. im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Investitionen werden aktiv zurückgefahren, ein deutlicher weiterer Rückgang folgt. Q3 2024/25: Biodiesel als zentraler Ergebnistreiber Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 erzielte Verbio einen Konzernumsatz von EUR 394,9 Mio. (Q3 2023/24: EUR 409,2 Mio.) und ein EBITDA von EUR 8,2 Mio. (Q3 2023/24: EUR 7,3 Mio.), nach EUR 20,8 Mio. im vorangegangenen Quartal. Die Entwicklung der Produktionszahlen im Segment Biodiesel im dritten Quartal 2024/25 reflektiert insbesondere die Produktionsmengen in Welland, Kanada, die aufgrund eines schwierigen Margenumfelds infolge regulatorischer Veränderungen in den USA wie geplant reduziert wurden. Seit März 2025 bestehen wieder Ein- und Verkaufsverträge, die eine Bruttomarge garantieren. Auch der Gesamtumsatz im Segment reduzierte sich im dritten Quartal durch die geringeren Produktionsmengen in Kanada leicht von EUR 217,8 Mio. auf EUR 210,3 Mio. Dennoch konnte Verbio das EBITDA im Segment steigern und erreichte EUR 16,8 Mio. nach EUR 11,4 Mio. im dritten Quartal 2023/24. Im Segment Bioethanol/Biomethan verzeichnete Verbio im dritten Quartal 2024/25 neue Produktionsrekorde für Bioethanol und Biomethan und unterstrich damit eine gesteigerte Leistungsfähigkeit. Der Umsatz ging trotz gestiegener Produktions- und Absatzmengen zurück auf EUR 181,5 Mio. in Q3 2024/25 von EUR 188,1 Mio. in Q3 2023/24. Der Rückgang des EBITDA im Segment um EUR 8,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahresquartal (EBITDA 2023/24: EUR -5.2 Mio.) resultiert in Teilen aus dem Geschäft mit Biomethan und Treibhausgas-Minderungsquoten (THG-Quoten) sowie einem negativen Effekt durch den Wegfall eines nicht wiederkehrenden positiven Ergebnisbeitrags aus Warentermingeschäften und Wertänderungen finanzieller Vermögenswerte im Vorjahresquartal. Die Anlaufkosten von Verbios Wachstumsprojekten bleiben Haupttreiber für das negative Ergebnis im Segment. Im Jahresverlauf konnte Verbio das EBITDA-Ergebnis auf Konzernebene steigern, sodass im dritten Quartal insgesamt ein EBITDA von EUR -14,0 Mio. ausgewiesen wurde. Im Segment Übrige erzielte Verbio im dritten Quartal 2024/25 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 8,8 Mio. (Q3 2023/24: EUR 8,2 Mio.) aus Transport- und Logistikleistungen. Zusammen mit den Aufwendungen und Erträgen aus dem Bereich Trading wird das Segment-EBITDA mit EUR 5,4 Mio. (Q3 2023/24: EUR 1,1 Mio. ohne Trading) ausgewiesen. Das Ergebnis aus Warentermingeschäften beträgt EUR 10,2 Mio. Ausblick: Fokus auf stabilen Hochlauf in Nevada und operative Effizienz Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 wird ein EBITDA-Ergebnis im mittleren zweistelligen Millionenbereich erwartet. Mit dem Q3-Reporting konkretisiert der Vorstand die EBITDA-Erwartung auf das untere Ende der Bandbreite. Die Erwartung für die Nettofinanzverschuldung zum Geschäftsjahresende liegt unverändert bei maximal EUR 190 Mio. Der Hochlauf der Anlage in Nevada ist ein zentraler Meilenstein in Verbios Wachstums- und Diversifizierungsstrategie. Nach den bekannten technischen Herausforderungen hat die Anlage in den vergangenen Wochen zeitweise neue Spitzenwerte bei Produktion und Effizienz erreicht. Die erzielten Fortschritte bestätigen die Leistungsfähigkeit der Technologie. Der Produktionsanlauf erfolgt nun in Etappen - mit Fokus auf Prozessstabilität und eine zuverlässige Ausweitung der Produktionsmengen: für den Sommer 2025 erwartet Verbio eine kontinuierliche, aber noch nicht voll ausgelastete Produktion. Parallel dazu richtet Verbio seine Aufmerksamkeit verstärkt auf Projekte mit unmittelbarem Wertbeitrag. Die bereits kommunizierte Investitionspriorisierung sowie Maßnahmen zur Optimierung der Organisations- und Kostenstruktur, einschließlich erforderlichem Stellenabbau, stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Ziel ist es, Verbio im anspruchsvollen Marktumfeld widerstandsfähiger aufzustellen und die getätigten Investitionen zu optimieren, um den operativen Cash Flow zu verbessern. Der Ausbau der Anlage zur Produktion von Spezialchemikalien wird mit hoher Dynamik fortgesetzt. Mit der erfolgreichen Installation weiterer Destillationskolonnen wurde kürzlich der größte Teil des Stahl- und Betonhochbaus vom Produktionsgebäude fertiggestellt. Im Kontext der aktuellen regulierungspolitischen Entwicklungen erwartet Verbio eine weitere Stabilisierung im THG-Quoten- und Biokraftstoffmarkt in Deutschland: Die im Koalitionsvertrag angekündigten Vorhaben - darunter die Erhöhung der THG-Quote, eine konsequentere Betrugsprävention sowie eine effektivere Kontrolle von Importen - bewertet Verbio als wichtige Schritte hin zu fairen Marktbedingungen und einem stärkeren Beitrag nachhaltiger Biokraftstoffe zur lokalen Energieversorgung. "Nun ist entschlossenes politisches Handeln gefragt, um die unfairen und wettbewerbsverzerrenden, teilweise betrügerischen Marktverwerfungen für die Branche zu beenden," so Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender der Verbio SE. Zugleich bleiben die handelspolitischen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf mögliche US-Zölle, in Bewegung. Verbio sieht sich von den bisher diskutierten Maßnahmen nicht unmittelbar betroffen, beobachtet die weitere Entwicklung jedoch aufmerksam.

Verbio Kennzahlen in Mio. EUR 9M 23/24 9M 24/25 yoy Q3 23/24 Q3 24/25 yoy Produktion Biodiesel (t) 483.118 459.104 -5,0% 161.274 133,026 -17,5% Bioethanol (t) 378.544 420.015 11,0% 129.687 145,667 12,3% Biomethan (MWh) 800.136 865,334 8,1% 281.004 305,649 8,8% Umsatz 1.318,1 1.146,5 -13,0% 409,2 394,9 -3,5% Segment Biodiesel 790,7 649,8 -17,8% 217,8 210,3 -3,4% Segment Bioethanol 516,6 486,0 -5,9% 188,1 181,5 -3,5% EBITDA 82,1 22,4 -72,7% 7,3 8,2 12,7% EBITDA Marge 6,2 % 2,0% -4,3pp 1,8 % 2,1% 0,3pp Segment Biodiesel 85,6 68,8 -19,6% 11,4 16,8 47,3% EBITDA Marge 10,8 % 10,6% -0,2pp 5,2 % 8,0% 2,7pp Segment Bioethanol -7,4 -50,9 n.a. -5,2 -14,0 n.a. EBITDA Marge n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

in Mio. EUR 30.06.2024 31.03.2025 +/- Nettofinanzverschuldung 32,9 154,1 368,4% Eigenkapitalquote 67,4% 63,1% -4.3pp

Ausführliche Informationen über die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Ge-schäftsjahres 2024/25 finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 31.03.2025, die ab 08:30 Uhr (MESZ) unter www.verbio.de/finanzberichte abrufbar ist.

Über Verbio Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika beschäftigen wir ca. 1.500 Mitarbeitende. Unser Leitsatz "Pioneering green solutions" fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Dabei verbinden wir globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg, gesellschaftlicher Verantwortung und Versorgungssicherheit. Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Verbio SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Verbio übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

